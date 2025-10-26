Napoli scontri alla Mostra d’Oltremare | tre arresti e tre agenti feriti durante la fiera Pharmaexpo
Due uomini e una donna arrestati per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Feriti tre poliziotti, uno con 30 giorni di prognosi.. Tensione alla Mostra d’Oltremare: tre arresti durante Pharmaexpo. Nel primo pomeriggio di sabato 25 ottobre, la Polizia di Stato ha arrestato tre persone — due uomini di 22 e 33 anni e una donna di 46 — con l’accusa di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. L’episodio è avvenuto nei pressi del padiglione 5 della Mostra d’Oltremare di Napoli, dove era in corso la fiera farmaceutica Pharmaexpo. Le transenne divelte e l’aggressione agli agenti. Secondo quanto ricostruito, un gruppo di persone ha tentato di entrare nell’area espositiva divellendo le transenne di sicurezza e scagliandole contro i poliziotti. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it
