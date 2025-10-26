Napoli protesta contro azienda israeliana | cariche e tre attivisti arrestati

Tempo di lettura: 3 minuti Cariche e tre attivisti Pro Pal arrestati nel primo pomeriggio a Napoli, al termine delle proteste alla mostra d’Oltremare contro uno stand della ‘Teva’, azienda farmaceutica israeliana. Si tratta di due uomini e una donna, di 22, 33 e 46 anni, accusati di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. I tre avrebbero fatto parte del gruppo che ha tentato di entrare nel padiglione 5 della fiera. “Dopo aver divelto le transenne poste a protezione – afferma una nota della Questura – le hanno scagliate contro gli agenti, aggredendoli anche fisicamente”. Subito dopo i tre si sarebbero diretti verso via Marconi “dove hanno proseguito nella loro condotta aggressiva nei confronti degli operatori”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

