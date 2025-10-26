Napoli protesta contro azienda israeliana | cariche e tre attivisti arrestati
Tempo di lettura: 3 minuti Cariche e tre attivisti Pro Pal arrestati nel primo pomeriggio a Napoli, al termine delle proteste alla mostra d’Oltremare contro uno stand della ‘Teva’, azienda farmaceutica israeliana. Si tratta di due uomini e una donna, di 22, 33 e 46 anni, accusati di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. I tre avrebbero fatto parte del gruppo che ha tentato di entrare nel padiglione 5 della fiera. “Dopo aver divelto le transenne poste a protezione – afferma una nota della Questura – le hanno scagliate contro gli agenti, aggredendoli anche fisicamente”. Subito dopo i tre si sarebbero diretti verso via Marconi “dove hanno proseguito nella loro condotta aggressiva nei confronti degli operatori”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
Approfondisci con queste news
#Cronaca Sciopero Taxi a Napoli: Quando la protesta diventa aggressione. Uova contro NCC che non hanno aderito - facebook.com Vai su Facebook
NAPOLI - CIMITERO DI POGGIOREALE - La protesta dei familiari: "A 3 anni dal crollo, nulla è cambiato" https://rainews.it/tgr/campania/video/2025/10/la-protesta-dei-familiari-a-3-anni-dal-crollo-nulla-e-cambiato-c60ff467-215f-4539-ac18-743bec75baec.html? - X Vai su X
Protesta proPal Napoli contro stand azienda israeliana Teva - Protesta della rete pro Pal a Napoli per la presenza di uno stand dell'azienda farmaceutica israeliana 'Teva' alla fiera Pharmexpo allaestita mostra d'Oltremare. Scrive ansa.it
Protesta proPal Napoli contro stand azienda israeliana: 3 arresti - Tre manifestanti pro Pal sono stati arrestati dalla Polizia al termine delle proteste alla mostra d'Oltremare contro uno stand della 'Teva', un'azienda farmaceutica israeliana. Riporta msn.com
Tensioni alla Mostra d'Oltremare: due attivisti portati in questura - Protesta alla Mostra d’Oltremare in viale Kennedy promossa da “Rete Napoli per la Palestina” contro la presenza dell’azienda farmaceutica israeliana Teva al Pharmexpo 2025. Si legge su napolitoday.it