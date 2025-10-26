Napoli protesta al Pharma Expo contro l’israeliana Teva | tre arresti Gli attivisti | Minacciati e aggrediti dalla polizia

“I tre attivisti napoletani arrestati per avere contestato la presenza dell’azienda israeliana Teva al Pharma Expo di Napoli hanno subito minacce, una carica gratuita, aggressioni fisiche e violenza da parte delle forze dell’ordine”. Lo denunciano gli attivisi della rete Bds, Rete Napoli per la Palestina e Centro Culturale Handala Ali in una nota, dopo i tafferugli di sabato alla mostra d’Oltremare a Napoli. L’iniziativa “era cominciata con un presidio esterno alla mostra e il blitz all’interno, con i sanitari per Gaza che davanti allo stand di Teva avevano letto una lettera di accuse sulla complicità col genocidio del popolo palestinese – dicono gli attivisti – Alla fine del presidio altri manifestanti sono riusciti a entrare da un ingresso laterale non presidiato ma all’uscita, improvvisa e gratuita è scattata la rappresaglia delle forze dell’ordine e i fermi tramutati in arresti”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

