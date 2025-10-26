Napoli l’inizio di stagione è davvero da scudetto? Il confronto in Serie A dal 2020 | i numeri dopo 8 giornate
Dopo otto giornate di campionato, il Napoli di Antonio Conte ha raccolto 18 punti e qualche dubbio tra i tifosi. Eppure, la storia recente della Serie A racconta che una partenza così non preclude nulla. Nelle ultime stagioni, chi ha avuto un rendimento simile è rimasto in piena lotta per il titolo. I numeri delle ultime cinque annate spiegano perché la squadra azzurra è ancora una delle principali candidate allo scudetto. Napoli, dati alla mano resta una squadra da vertice. Analizzando i risultati delle ultime stagioni, emerge una costanza di rendimento notevole. Il Napoli 2024-25 aveva ottenuto 19 punti dopo 8 giornate e si ritrovava al primo posto. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it
Argomenti simili trattati di recente
La notizia prima del fischio d'inizio di Napoli-Inter è una sola: la bocciatura totale del mercato (peraltro da lui avallato) da parte di Conte. In una partita in cui ci sono assenze pesanti (Hojlund, Rrahmani e Lobotka oltre a Lukaku e Meret) si siedono in panchina Vai su Facebook
Il calcio d'inizio di Napoli-Genoa si avvicina: GLI AZZURRI SONO AL MARADONA Applausi all'arrivo del pullman, accolto dal sempre presente entusiasmo dei supporter partenopei IL VOSTRO PRONISTICO PER NAPOLI-GENOA #NapoliGenoa #Seri - X Vai su X
Napoli, Conte: “Sarà una stagione complessa, adesso è il momento della verità” - A chiudere il sabato della terza giornata di Serie A ci sarà la sfida tra Fiorentina e Napoli, in programma alle 20. Da gianlucadimarzio.com
Napoli, solo un gol in stagione: dopo la sosta Conte vuole ritrovare il miglior McTominay - Il jolly del Napoli infatti è reduce da un inizio di campionato con il freno a mano tirato. Lo riporta tuttomercatoweb.com