Napoli la Roma risponde con una prova di forza | Gasperini mette Conte nel mirino!

La Roma di Gian Piero Gasperini manda un segnale forte alla Serie A. La vittoria per 0-1 sul campo del Sassuolo, arrivata dopo una prestazione solida e offensiva, porta i giallorossi in vetta insieme al Napoli di Antonio Conte, entrambi a quota 18 punti. Una partita dominata per lunghi tratti, in cui solo l'eccellente giornata del portiere neroverde Muric ha evitato un risultato più ampio. La Roma di Gasperini cresce partita dopo partita. Contro il Sassuolo, la Roma ha confermato il suo momento di forma. Intensità, pressing e organizzazione: i principi di Gasperini stanno già trasformando la squadra.

