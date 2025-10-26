Napoli Inter troppi errori nella sfida al Maradona contro i partenopei Chivu in confusione?

Inter News 24 Napoli Inter, il rigore e gli errori che hanno segnato la sconfitta nerazzurra: la disamina sulla sfida scudetto disputata ieri tra Conte e Chivu. L’episodio chiave della partita tra Napoli e Inter è sicuramente il rigore inesistente concesso agli azzurri. Un errore congiunto tra l’arbitro Mariani e l’assistente Bindoni, che ha acceso le polemiche e ha influenzato l’andamento della partita. Ma non è stato solo l’arbitraggio a condizionare la sconfitta dell’ Inter: a pesare sul ko sono stati anche gli errori difensivi e il nervosismo crescente che ha progressivamente tolto lucidità alla squadra. 🔗 Leggi su Internews24.com

