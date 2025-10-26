Napoli-Inter stop dall’AIA per Mariani e assistenti | il contatto Mkhitaryan-Di Lorenzo non era da rigore

Il Napoli è riuscito a fermare la lunga cavalcata dell’Inter nel corso dell’8ª giornata di campionato di Serie A. La squadra di Antonio Conte ha infatti vinto con il risultato di 3-1, lasciando però alcuni dubbi sull’andamento della gara anche per via di alcune decisioni arbitrali che non sono state considerate giuste dagli addetti ai lavori. In particolar modo, come riferito anche da Giuseppe Marotta al termine della partita, il rigore dato agli azzurri a seguito del contatto tra Mkhitaryan e Di Lorenzo avrebbe influenzato le dinamiche della sfida. Il fallo, infatti, è stato fischiato ben 8 secondi dopo il contatto vero e proprio, a seguito della segnalazione dell’arbitro di linea a Mariani via cuffia. 🔗 Leggi su Forzainter.eu

