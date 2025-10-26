Inter News 24 Napoli Inter, le parole del direttore di TeleLombardia su quanto accaduto ieri sera al Maradona con protagonista Mariani. Le polemiche dopo Napoli Inter continuano, soprattutto riguardo al rigore concesso agli azzurri. Ravezzani, direttore di TeleLombardia, ha parlato di un errore evidente, criticando l’assenza di intervento del VAR e il mancato cartellino per Gilmour. L’Inter, secondo lui, non ha reagito adeguatamente. Nel suo commento su X, Ravezzani ha sottolineato come il rigore fosse «assurdo» e che sarebbe dovuto essere rivisto dal VAR. Secondo il direttore di TeleLombardia, il rigore concesso a Di Lorenzo, per un contatto mai avvenuto con Mkhitaryan, rientra nella categoria di decisioni che il designatore Rocchi aveva fortemente criticato in passato. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Napoli Inter, Ravezzani tuona contro l’arbitro e il VAR per le scelte durante il match: «Rigore assurdo!»