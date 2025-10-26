Napoli-Inter quasi un anno dopo Mariani si ripete Dumfries come Di Lorenzo | riscoppiano le polemiche

Rompipallone.it | 26 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A distanza di quasi un anno la storia si ripete. In Napoli-Inter di ieri, 25 ottobre, l’arbitro Mariani ha assegnato un rigore che ha riacceso la polemica. Proprio come in Inter-Napoli 1-1 del novembre 2024, anche stavolta la decisione ha diviso tifosi e dirigenti. Un contatto tra Di Lorenzo e Mkhitaryan è bastato per scatenare discussioni, così come accadde quasi dodici mesi fa con Dumfries e Anguissa. Il VAR non è intervenuto in entrambi i casi, trattandosi di scelte di campo. Mariani di nuovo al centro delle polemiche. L’immagine simbolo di questo nuovo capitolo mostra due azioni simili, distanti un anno ma identiche nel risultato: un rigore discusso e un’ondata di contestazioni. 🔗 Leggi su Rompipallone.it

© Rompipallone.it - Napoli-Inter (quasi) un anno dopo Mariani si ripete. Dumfries come Di Lorenzo: riscoppiano le polemiche

