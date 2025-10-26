Napoli Inter problemi difensivi evidenti | Chivu analizza gli errori nel match giocato ieri al Maradona

Inter News 24 Napoli Inter, allarma per Chivu a seguito della sconfitta di ieri contro la squadra di Conte al Maradona! Le ultime sul match dei nerazzurri. Cristian Chivu ha scelto di concentrarsi sull’atteggiamento collettivo della sua squadra dopo la sconfitta per 3-1 contro il Napoli, nonostante le difficoltà individuali di alcuni difensori. Il tecnico rumeno ha risposto alle critiche, soprattutto per le performance di alcuni dei suoi difensori, a partire da Stefan de Vrij, protagonista di una prestazione insufficiente in Champions League, dove aveva commesso degli errori che avevano squilibrato la difesa. 🔗 Leggi su Internews24.com

