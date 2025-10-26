Napoli Inter polemiche per il rigore e il battibecco tra Lautaro e Conte
di Dario Bartolucci Napoli Inter, il rigore concesso 8 secondi in ritardo ai partenopei continua a fare scalpore: le novità sul penalty assegnato ai padroni di casa. La partita tra Napoli e Inter ha sollevato numerose polemiche, sia durante che dopo il match. La sconfitta per 3-1 dei nerazzurri è stata accompagnata da un’enorme recriminazione per il rigore concesso al Napoli sullo 0-0, un episodio che ha scatenato discussioni tra addetti ai lavori, molti dei quali hanno bollato il penalty come inesistente. La decisione arbitrale è stata al centro del dibattito, con la quasi totalità dei commentatori che ha ritenuto ingiusta la concessione del rigore. 🔗 Leggi su Internews24.com
Dopo Napoli-Inter, ai microfoni di DAZN si è presentato prima Beppe Marotta e non Christian Chivu, per criticare la decisione del rigore fischiato ai partenopei. Intervento che a Conte non è piaciuto e non se l’è tenuto per niente. Il post-partita con polemiche pe - facebook.com Vai su Facebook
$Napoli– $Inter si è trasformata in un campo minato di nervosismo. Tutto è nato da alcune proteste dalla panchina partenopea nei confronti di Dumfries. Da lì, il clima è degenerato: parole grosse, spintoni e un parapiglia che ha coinvolto anche Conte e Lautar - X Vai su X
Rigore in Napoli-Inter, fallo di Mkhitaryan su Di Lorenzo: polemiche, cosa è successo - Al 29' l'armeno tocca l'esterno azzurro in area di rigore, l'arbitro Mariani indica il dischetto e la Var non lo richiama al monitor. Lo riporta corriere.it
"Rigori, polemiche e pure una rissa": Il Giornale in prima pagina su Napoli-Inter - "Rigori, polemiche e pure una rissa: il Napoli ne fa tre e batte l'Inter": così Il Giornale in prima pagina descrive la sfida che. tuttomercatoweb.com scrive
Napoli-Inter, sul rigore agli azzurri la reazione di Rocchi e la sentenza di Cesari - Per Mariani non si tratta della prima volta che va contro le richieste del designatore Rocchi. Da sport.virgilio.it