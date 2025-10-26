Napoli Inter polemiche per il rigore e il battibecco tra Lautaro e Conte

di Dario Bartolucci Napoli Inter, il rigore concesso 8 secondi in ritardo ai partenopei continua a fare scalpore: le novità sul penalty assegnato ai padroni di casa. La partita tra Napoli e Inter ha sollevato numerose polemiche, sia durante che dopo il match. La sconfitta per 3-1 dei nerazzurri è stata accompagnata da un’enorme recriminazione per il rigore concesso al Napoli sullo 0-0, un episodio che ha scatenato discussioni tra addetti ai lavori, molti dei quali hanno bollato il penalty come inesistente. La decisione arbitrale è stata al centro del dibattito, con la quasi totalità dei commentatori che ha ritenuto ingiusta la concessione del rigore. 🔗 Leggi su Internews24.com

