Inter News 24 Napoli Inter, rabbia dei nerazzurri dopo il rigore: una rimonta dettata da episodi e nervosismo? I dettagli sul match. La partita tra Inter e Napoli ha visto una reazione rabbiosa dei nerazzurri, che, già sotto l’impatto di un rigore contestato, hanno faticato a mantenere la lucidità. Il rigore che ha cambiato gli equilibri della partita ha scatenato un’ondata di protesta dentro lo spogliatoio dell’Inter, dove si sentiva gridare con rabbia: «No, dai, ma che fallo è?» mentre la squadra si preparava a riprendere il gioco. La frustrazione era palpabile, tanto che anche il presidente Giuseppe Marotta è sceso negli spogliatoi per confrontarsi con il tecnico Cristian Chivu e cercare di capire la posizione della squadra riguardo alla decisione arbitrale. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Napoli Inter, partita molto amara per i tifosi nerazzurri! La reazione della squadra di Chivu alla sconfitta