Napoli Inter nuovo scontro tra Conte e Lautaro? Parole pesanti e vecchie ruggini tra i due

Ancora una volta, l'atmosfera si è fatta tesa tra Antonio Conte e Lautaro Martínez. La scena si è ripetuta, ma stavolta con toni decisamente diversi. Dopo un episodio goliardico a Appiano Gentile, dove l'ex compagno di squadra Romelu Lukaku aveva fatto da arbitro per sedare le scintille tra i due, questa volta è stato tutto più serio e lontano dai riflettori. Le mani non sono state più usate per fare pace, ma per lanciare messaggi e provocazioni a distanza.

