Napoli Inter nuovo scontro tra Conte e Lautaro? Parole pesanti e vecchie ruggini tra i due

Internews24.com | 26 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Inter News 24 Napoli Inter, le parole de la Gazzetta dello sport circa il litigio tra Lautaro Martinez dell’Inter ed Antonio Conte, allenatore del Napoli. Ancora una volta, l’atmosfera si è fatta tesa tra Antonio Conte e Lautaro Martínez. La scena si è ripetuta, ma stavolta con toni decisamente diversi. Dopo un episodio goliardico a Appiano Gentile, dove l’ex compagno di squadra Romelu Lukaku aveva fatto da arbitro per sedare le scintille tra i due, questa volta è stato tutto più serio e lontano dai riflettori. Le mani non sono state più usate per fare pace, ma per lanciare messaggi e provocazioni a distanza. 🔗 Leggi su Internews24.com

