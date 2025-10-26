Napoli-Inter non si placano le polemiche per il rigore | la decisione dell’AIA su Mariani e Bindoni
La sfida tra Napoli e Inter continua a far discutere per il rigore concesso da Maurizio Mariani all’Inter su contatto tra Henrikh Mkhitaryan e Giovanni Di Lorenzo. L’ AIA, dopo la revisione, ha stabilito che “il rigore non c’era” e ha definito l’errore grave anche per l’assistente Daniele Bindoni. Il verdetto dell’AIA e la revisione dell’episodio. La Gazzetta dello Sport ha riportato che, per l’AIA, l’arbitro Mariani ha sbagliato, l’assistente Bindoni di più. Il contatto tra Mkhitaryan e Di Lorenzo, avvenuto al 42’ del primo tempo, è stato rivalutato e giudicato come un rigorino e quindi non da assegnare. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it
Altre letture consigliate
Corriere dello Sport. . Gol, esultanze, infortuni, polemiche e litigi: il film di Napoli-Inter al Maradona @chiarazucchelli #Corrieredellosport #Napoli #Inter - facebook.com Vai su Facebook
LIVE la conferenza stampa di Cristian Chivu in vista di Napoli-Inter ? Guarda qui - X Vai su X
Napoli-Inter, sul rigore agli azzurri la reazione di Rocchi e la sentenza di Cesari - Per Mariani non si tratta della prima volta che va contro le richieste del designatore Rocchi. sport.virgilio.it scrive
Napoli-Inter, moviola: arbitro in confusione, quanti dubbi su rigori e ammonizioni poi la rissa in campo - La prova dell’arbitro di Aprilia Maurizio Mariani al Maradona nell’anticipo serale di A Napoli- Da sport.virgilio.it
Il Napoli in vetta, l'Inter è una furia. Marotta sbotta: «È un rigorino». Conte replica: «Io non permetto ai miei dirigenti di intervenire» - Questa sfida trasuda rivalità e ovviamente non si esaurisce al ... Da ilmessaggero.it