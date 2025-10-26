Napoli-Inter non si placano le polemiche per il rigore | la decisione dell’AIA su Mariani e Bindoni

La sfida tra Napoli e Inter continua a far discutere per il rigore concesso da Maurizio Mariani all’Inter su contatto tra Henrikh Mkhitaryan e Giovanni Di Lorenzo. L’ AIA, dopo la revisione, ha stabilito che “il rigore non c’era” e ha definito l’errore grave anche per l’assistente Daniele Bindoni. Il verdetto dell’AIA e la revisione dell’episodio. La Gazzetta dello Sport ha riportato che, per l’AIA, l’arbitro Mariani ha sbagliato, l’assistente Bindoni di più. Il contatto tra Mkhitaryan e Di Lorenzo, avvenuto al 42’ del primo tempo, è stato rivalutato e giudicato come un rigorino e quindi non da assegnare. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

