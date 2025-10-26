Napoli-Inter Mariani verso lo stop di un mese | sarà fermato anche il guardalinee Bindoni

La missione dell'Inter: punire Mariani. E alla fine ci riuscirà: l'arbitro reo di aver fischiato "il rigorino" per il contatto su Di Lorenzo va verso un maxi-stop. Un. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

