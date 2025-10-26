Napoli Inter Mariani rischia sugli episodi? La valutazioni dell’AIA non lascia dubbi

Napoli-Inter: il rigore contestato e le decisioni dell’AIA nei confronti di Mariani e del guardalinea La sfida tra Napoli e Inter, disputata ieri sera allo Stadio Diego Armando Maradona, ha suscitato numerose polemiche, in particolare per il rigore assegnato agli azzurri al 42° del primo tempo. Il contatto tra Henrikh Mkhitaryan e Giovanni Di Lorenzo . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Napoli Inter, Mariani rischia sugli episodi? La valutazioni dell’AIA non lascia dubbi

Approfondisci con queste news

L'AIA punisce l'arbitro Mariani e l'assistente Bindoni dopo Napoli-Inter - facebook.com Vai su Facebook

LIVE la conferenza stampa di Cristian Chivu in vista di Napoli-Inter ? Guarda qui - X Vai su X

L’arbitro Mariani e l’assistente Bindoni puniti dall’AIA per il pasticcio sul rigore in Napoli-Inter - I vertici dell'AIA bocciamo il rigore concesso al Napoli contro l’Inter nel big match dello stadio Maradona: l'arbitro Mariani e l’assistente Bindoni entrambi ... Lo riporta fanpage.it

Il rigore dato al Napoli non c'era: è stato un triplice errore. Fermi per le prossime settimane arbitro, assistente e Var - Inter, l'errore più grave è quello dell'assistente Bindoni che sbaglia a richiamare l'arbitro Mariani: il fallo non era sufficiente come intensità per un rigore ... Come scrive corriere.it

Rigore Napoli Inter, l’AIA interviene sull’episodio: ‘punizioni’ per Mariani e Bindoni, la posizione dopo quanto successo al Maradona - Rigore Napoli Inter, l’AIA fa luce sull’episodio: ‘punizioni’ per Mariani e Bindoni, ecco la posizione dopo quanto accaduto al Maradona Errore ammesso, polemiche confermate. Segnala juventusnews24.com