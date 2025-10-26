Napoli-Inter Marelli sul rigore | Di Lorenzo cerca il contatto era da revocare Ambrosini | Rigore irrituale
2025-10-25 21:29:00 Fermi tutti! Il rigore concesso, in ritardo in campo, e confermato dal var in Napoli-Inter scatenerà polemiche. Secondo il moviolista di Dazn, c’erano tutti gli estremi per un intervento del Var e per revocarlo. Napoli-Inter è stata sbloccata al minuto 29 del primo tempo da un calcio di rigore che sta già generando polemiche e discussioni per le modalità con cui è stato concesso in campo e anche per come si è svolto, senza revisione finale, il check del var. Il contatto fra Mkhitaryan (che si è infortunato nell’occasione) e Di Lorenzo, prima dell’intervento risolutivo di Acerbi, era stato valutato come non falloso dall’arbitro Mariani che aveva lasciato correre salvo poi tornare su i suoi passi per assegnare, in campo il penalty. 🔗 Leggi su Justcalcio.com
