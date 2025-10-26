Napoli Inter Libero prende posizione | Ci vorrebbero più partite così e meno 0-0 Poi il riferimento al rigore

Inter News 24 Napoli Inter, Libero prende posizione: «Ci vorrebbero più partite così e meno 0-0». Poi il riferimento al calcio di rigore su Di Lorenzo. Il Napoli si aggiudica lo scontro diretto contro l’ Inter, battendo i nerazzurri per 3-1 al Maradona e tornando in testa alla classifica. Una vittoria importante per la squadra di Antonio Conte, che infligge alla Beneamata la terza sconfitta in otto giornate di campionato. Secondo l’analisi del quotidiano Libero, la partita è stata decisa da due momenti cruciali, due “turning point” che hanno indirizzato l’inerzia del match. Il primo è stato il calcio di rigore, definito “molto dubbio”, concesso ai partenopei nel primo tempo per il contatto tra Henrikh Mkhitaryan e Giovanni Di Lorenzo. 🔗 Leggi su Internews24.com

