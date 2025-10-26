Napoli Inter Libero prende posizione | Ci vorrebbero più partite così e meno 0-0 Poi il riferimento al rigore

Internews24.com | 26 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Inter News 24 Napoli Inter, Libero prende posizione: «Ci vorrebbero più partite così e meno 0-0». Poi il riferimento al calcio di rigore su Di Lorenzo. Il Napoli si aggiudica lo scontro diretto contro l’ Inter, battendo i nerazzurri per 3-1 al Maradona e tornando in testa alla classifica. Una vittoria importante per la squadra di Antonio Conte, che infligge alla Beneamata la terza sconfitta in otto giornate di campionato. Secondo l’analisi del quotidiano Libero, la partita è stata decisa da due momenti cruciali, due “turning point” che hanno indirizzato l’inerzia del match. Il primo è stato il calcio di rigore, definito “molto dubbio”, concesso ai partenopei nel primo tempo per il contatto tra Henrikh Mkhitaryan e Giovanni Di Lorenzo. 🔗 Leggi su Internews24.com

napoli inter libero prende posizione ci vorrebbero pi249 partite cos236 e meno 0 0 poi il riferimento al rigore

© Internews24.com - Napoli Inter, Libero prende posizione: «Ci vorrebbero più partite così e meno 0-0». Poi il riferimento al rigore

Scopri altri approfondimenti

napoli inter libero prendeLibero: “Vorremmo più Napoli-Inter e meno 0-0. Rigore Di Lorenzo? Molto dubbio” - "Una gara che riporta il Napoli in testa alla classifica ma che non scioglie le riserve su chi sia la favorita per lo Scudetto", dice Libero ... Scrive msn.com

napoli inter libero prendeSerie A: Napoli-Inter 3-1, gli azzurri calano il tris e tornano in vetta - Apre un rigore contestatissimo di De Bruyne, raddoppia McTominay, poi chiude il match Anguissa. Come scrive msn.com

Pagelle Napoli-Inter: come se si ci togliesse un...peso di enorme qualità. Il futuro tattico sarà un ritorno al passato? - Termina il match della settima giornata di campionato con il Napoli che ha affrontato l'Inter. msn.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Napoli Inter Libero Prende