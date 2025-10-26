Napoli-Inter le pagelle | una squadra in balia degli eventi

Ilprimatonazionale.it | 26 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un “rigorino” indirizza Napoli- Inter, ma la Beneamata non fa niente per uscire dal Maradona con un risultato positivo: le pagelle  dei nerazzurri. La banda del buco Sommer 4,5: tre tiri nello specchio, tre reti subite. Insicuro come non mai anche con i piedi. La sensazione è che a volte basta tirare L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

napoli inter le pagelle una squadra in balia degli eventi

© Ilprimatonazionale.it - Napoli-Inter, le pagelle: una squadra in balia degli eventi

Scopri altri approfondimenti

napoli inter pagelle squadraNapoli-Inter 3-1, pagelle: McTominay e Anguissa mandano Conte in paradiso. Lautaro gestaccio a Conte - 1, i top e flop: Anguissa, il migliore con la rete del 3- Secondo sport.virgilio.it

napoli inter pagelle squadraLe pagelle di Napoli-Inter, i top e i flop della partita del Maradona - Il big match del Maradona si conclude sul risultato di 3- ilmattino.it scrive

napoli inter pagelle squadraPagelle Napoli Inter, ecco i TOP e FLOP della sfida di Serie A - Le valutazioni del match del Maradona Si è da pochi minuti conclusa la sfida tra il Napoli di Conte e l’ ... Segnala calcionews24.com

Cerca Video su questo argomento: Napoli Inter Pagelle Squadra