Napoli-Inter le pagelle | una squadra in balia degli eventi

Un “rigorino” indirizza Napoli- Inter, ma la Beneamata non fa niente per uscire dal Maradona con un risultato positivo: le pagelle dei nerazzurri. La banda del buco Sommer 4,5: tre tiri nello specchio, tre reti subite. Insicuro come non mai anche con i piedi. La sensazione è che a volte basta tirare L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Napoli-Inter, le pagelle: una squadra in balia degli eventi

Scopri altri approfondimenti

NAPOLI-INTER 3-1 Gli Azzurri vincono con le reti di De Bruyne, McTominay e Anguissa (per l'Inter a segno Calhanoglu) e si piazzano in cima al campionato Le squadre arrivavano da due stati di forma completamente diversi, con il Napoli pieno di assenze e c - facebook.com Vai su Facebook

Napoli-Inter: 55 mila al Maradona, patto tra Conte e vecchia guardia - X Vai su X

Napoli-Inter 3-1, pagelle: McTominay e Anguissa mandano Conte in paradiso. Lautaro gestaccio a Conte - 1, i top e flop: Anguissa, il migliore con la rete del 3- Secondo sport.virgilio.it

Le pagelle di Napoli-Inter, i top e i flop della partita del Maradona - Il big match del Maradona si conclude sul risultato di 3- ilmattino.it scrive

Pagelle Napoli Inter, ecco i TOP e FLOP della sfida di Serie A - Le valutazioni del match del Maradona Si è da pochi minuti conclusa la sfida tra il Napoli di Conte e l’ ... Segnala calcionews24.com