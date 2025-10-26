Napoli-Inter il rigore su Di Lorenzo fa discutere ma è sfuggito un particolare importantissimo

La moviola, a volte, arriva il giorno dopo, ed è ancora più pesante di quella in campo. Dopo una notte di polemiche infuocate, arriva la posizione ufficiale dei vertici arbitrali sul rigore che ha sbloccato Napoli-Inter. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, l’AIA non ha dubbi: il penalty concesso agli azzurri è un errore. Una bocciatura netta per la terna arbitrale, che ora rischia conseguenze concrete. “Decisione Sbagliata”: la Colpa non è solo dell’Arbitro. Nel mirino dei vertici non c’è solo il direttore di gara Mariani, ma soprattutto l’assistente Bindoni. Secondo la ricostruzione, è stato quest’ultimo a richiamare via auricolare l’arbitro, con diversi secondi di ritardo, per segnalare un contatto che l’uomo in campo, pur essendo ben posizionato, non aveva ravvisato. 🔗 Leggi su Napolissimo.it © Napolissimo.it - Napoli-Inter, il rigore su Di Lorenzo fa discutere ma è sfuggito un particolare importantissimo

