Napoli-Inter il rigore fatidico avrebbe dovuto calciarlo Neres ma Conte ha insistito per De Bruyne Mundo Deportivo

I tifosi del Napoli attendono con ansia di conoscere l’entità dell’ infortunio di Kevin De Bruyne, uscito in lacrime al 33’ del primo tempo di Napoli -Inter dopo aver trasformato il rigore del momentaneo vantaggio azzurro. Mundo Deportivo, riprendendo uno spezzone di Dazn, ha ricostruito il retroscena che ha portato il belga a battere il rigore. Infortunio De Bruyne, ecco il retroscena. Scrive Mundo Deportivo: “È stato un fallo di Mkhitaryan su Di Lorenzo. De Bruyne ha trasformato il rigore, ma ha subito un infortunio muscolare e si teme che il periodo di assenza sarà lungo. Le sensazioni non sono buone. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Napoli-Inter, il rigore fatidico avrebbe dovuto calciarlo Neres, ma Conte ha insistito per De Bruyne (Mundo Deportivo)

