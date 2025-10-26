Napoli-Inter il rigore è un errore L' Aia | Meno di un rigorino Restano fermi per un po' arbitro assistente e Var
L'errore più grave è quello dell'assistente Bindoni che sbaglia a richiamare l'arbitro Mariani: il fallo non era sufficiente quanto a intensità. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it
Mkhitaryan-Di Lorenzo, per i vertici arbitrali non è rigore: un po' di panchina per Mariani e Bindoni - Nella sfida del Maradona l’arbitro ha sbagliato, l’assistente di più: questa la conclusione dell'Aia. Riporta msn.com
Napoli-Inter, sul rigore agli azzurri la reazione di Rocchi e la sentenza di Cesari - Per Mariani non si tratta della prima volta che va contro le richieste del designatore Rocchi. Secondo sport.virgilio.it
Napoli-Inter, il video del rigore su Di Lorenzo allo SkyTech e cosa ne pensa Rocchi - Una riflessione è stata fatta anche dai vertici arbitrali che avrebbero individuato una gerarchia di responsabilit ... Lo riporta sport.sky.it