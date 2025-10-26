Napoli-Inter il rigore è un errore L' Aia | Meno di un rigorino Restano fermi per un po' arbitro assistente e Var

L'errore più grave è quello dell'assistente Bindoni che sbaglia a richiamare l'arbitro Mariani: il fallo non era sufficiente quanto a intensità. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

