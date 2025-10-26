Napoli-Inter il battibecco tra Lautaro e Conte non era il primo

Ieri durante Napoli -Inter si è acceso un nuovo episodio di tensione tra Lautaro Martínez e Antonio Conte, confermando che il rapporto tra il tecnico e l’attaccante non è esattamente idilliaco. Non si tratta, infatti, di un caso isolato: nei due anni in cui Conte ha guidato l’Inter (2019-2021) ci sono stati episodi simili. Conte-Lautaro Martinez: uno scontro mai sopito. Il primo risale a Inter-Roma di maggio 2021, quando Lautaro, sostituito poco dopo essere entrato in campo, reagì con frustrazione calciando una bottiglietta d’acqua e mostrando chiaramente nervosismo. Conte intervenne immediatamente rimproverando il giocatore, in un momento ripreso dalle telecamere e appellandolo “Fenomeno del c***o”. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Napoli-Inter, il battibecco tra Lautaro e Conte non era il primo

Scopri altri approfondimenti

L'AIA punisce l'arbitro Mariani e l'assistente Bindoni dopo Napoli-Inter - facebook.com Vai su Facebook

$Napoli– $Inter si è trasformata in un campo minato di nervosismo. Tutto è nato da alcune proteste dalla panchina partenopea nei confronti di Dumfries. Da lì, il clima è degenerato: parole grosse, spintoni e un parapiglia che ha coinvolto anche Conte e Lautar - X Vai su X

Napoli-Inter, il battibecco Lautaro-Conte e il precedente nel 2021 - Non è la prima volta che Conte e Lautaro si ritrovano faccia a faccia: il battibecco di ieri ha infatti riportato alla memoria quello del 12 maggio 2021, quando Conte era l'allenatore dei nerazzurri. sport.sky.it scrive

Napoli-Inter, scintille tra Conte e Lautaro Martínez: il retroscena dietro l’accesa lite al Maradona - L’arbitro Maurizio Mariani interviene solo per ammonire Conte, lasciando invece impunito Lautaro. Da gonfialarete.com

Napoli-Inter, Lautaro contro Conte: «Ti stai cacando addosso» - Dopo il rigore concesso all'Inter contro il Napoli, c'è stata una mischia verso la panchina azzurra. Riporta ilnapolista.it