Napoli Inter i nerazzurri si fermano al Maradona | la critica alla squadra di Chivu per la performance di ieri

Inter News 24 Napoli Inter, prestazione dei nerazzurri al di sotto delle aspettative! Le ultime sulla sfida scudetto giocata con i partenopei. Dopo sette vittorie consecutive tra campionato e Champions League, l’Inter cade al Maradona contro il Napoli, interrompendo la propria striscia positiva e riaccendendo le critiche. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, la prestazione dei nerazzurri non è stata all’altezza delle aspettative, nonostante alcuni episodi controversi abbiano influito sull’andamento del match. Il quotidiano sottolinea come il rigore dell’1-0, assegnato da Mariani con un «colpevolissimo ritardo» e su segnalazione dell’assistente, sia apparso quantomeno generoso. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Napoli Inter, i nerazzurri si fermano al Maradona: la critica alla squadra di Chivu per la performance di ieri

