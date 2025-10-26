Napoli Inter i nerazzurri reagiscono al rigore concesso al Napoli | Marotta duro sull’episodio

Inter News 24 Napoli Inter, le parole di Marotta circa il rigore concesso ai partenopei nella sfida di ieri nella prima frazione di gioco: le parole. L’ Inter non ci sta e, probabilmente memore di una serie di episodi che, l’anno scorso, avevano condizionato la corsa scudetto, ha deciso di prendere posizione riguardo al rigore concesso al Napoli nel primo tempo della sfida. Il club nerazzurro ha voluto alzare la voce e lo ha fatto attraverso Giuseppe Marotta, il quale ha messo nel mirino la decisione che ha cambiato l’equilibrio della partita. Secondo il presidente dell’Inter, Marotta, sebbene la squadra partenopea abbia meritato la vittoria negli ultimi 20 minuti, l’episodio del rigore è stato determinante per spostare gli equilibri in favore del Napoli. 🔗 Leggi su Internews24.com

