Napoli Inter i nerazzurri reagiscono al rigore concesso al Napoli | Marotta duro sull’episodio
Inter News 24 Napoli Inter, le parole di Marotta circa il rigore concesso ai partenopei nella sfida di ieri nella prima frazione di gioco: le parole. L’ Inter non ci sta e, probabilmente memore di una serie di episodi che, l’anno scorso, avevano condizionato la corsa scudetto, ha deciso di prendere posizione riguardo al rigore concesso al Napoli nel primo tempo della sfida. Il club nerazzurro ha voluto alzare la voce e lo ha fatto attraverso Giuseppe Marotta, il quale ha messo nel mirino la decisione che ha cambiato l’equilibrio della partita. Secondo il presidente dell’Inter, Marotta, sebbene la squadra partenopea abbia meritato la vittoria negli ultimi 20 minuti, l’episodio del rigore è stato determinante per spostare gli equilibri in favore del Napoli. 🔗 Leggi su Internews24.com
Contenuti che potrebbero interessarti
Dopo Napoli-Inter, ai microfoni di DAZN si è presentato prima Beppe Marotta e non Christian Chivu, per criticare la decisione del rigore fischiato ai partenopei. Intervento che a Conte non è piaciuto e non se l’è tenuto per niente. Il post-partita con polemiche pe - facebook.com Vai su Facebook
$Napoli– $Inter si è trasformata in un campo minato di nervosismo. Tutto è nato da alcune proteste dalla panchina partenopea nei confronti di Dumfries. Da lì, il clima è degenerato: parole grosse, spintoni e un parapiglia che ha coinvolto anche Conte e Lautar - X Vai su X
Napoli-Inter 3-1: De Bruyne, McTominay e Anguissa firmano il successo al Maradona - Inter di Sabato 25 ottobre 2025: avanti su rigore discusso nel primo tempo, raddoppiano a inizio ripresa e reagiscono prontamente al rigore di Calhanoglu ... Da calciomagazine.net
Napoli-Inter, il day after dei nerazzurri dopo la sconfitta del Maradona. Marotta: «Rocchi ha detto “basta rigorini”, valutate voi. Chiarezza una volta per tutte» - Chivu: «Abbiano sprecato troppe energie a litigare con la panchina avversaria nel momento più caldo. Segnala milano.corriere.it
Napoli-Inter 3-1: il rigore che ha fatto infuriare i nerazzurri, pali e gol - gli highlights - Per usufruire del servizio di domande e risposte de ilMedicoRisponde è necessario essere registrati al sito Corriere. Si legge su msn.com