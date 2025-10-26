Napoli-Inter è l’ennesimo miracolo di Conte
Il Napoli si rialza dopo le due sconfitte consecutive. Il Napoli di Antonio Conte batte l'Inter e risponde così alle tante critiche piovute dopo la .
Dopo Napoli-Inter, ai microfoni di DAZN si è presentato prima Beppe Marotta e non Christian Chivu, per criticare la decisione del rigore fischiato ai partenopei. Intervento che a Conte non è piaciuto e non se l'è tenuto per niente. Il post-partita con polemiche pe
$Napoli– $Inter si è trasformata in un campo minato di nervosismo. Tutto è nato da alcune proteste dalla panchina partenopea nei confronti di Dumfries. Da lì, il clima è degenerato: parole grosse, spintoni e un parapiglia che ha coinvolto anche Conte e Lautar