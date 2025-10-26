Napoli-Inter Conte riparte dalle solite certezze Ma pure dai soliti problemi
Napoli, 26 ottobre 2025 - Dalla prospettiva dell' Inter, per la gara in programma al Maradona c'erano tutti gli ingredienti del cosiddetto delitto perfetto: su tutti la propria forma smagliante a fare da contraltare al momento complicato del Napoli, che puntualmente 'cucina' i suddetti ingredienti regalandosi un successo pesante come un macigno innanzitutto per la classifica, con quella leadership subito ritrovata così come le tante certezze smarrite tra Torino e PSV Eindhoven. Vincono gli azzurri e lo fanno 'ballando' parecchio dietro e soffrendo ancora di più in generale, raccogliendo in questo momento alterne notizie per Antonio Conte. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
