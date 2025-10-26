Napoli Inter c’è una cosa di ieri che proprio non è andata giù a Chivu | l’indiscrezione

Inter News 24 sulla delusione del tecnico nerazzurro. Non solo la sconfitta e le polemiche arbitrali. C’è un aspetto della partita persa contro il Napoli che a Cristian Chivu non è proprio andato giù: il crollo nervoso della sua squadra. Come analizzato da La Gazzetta dello Sport, l’allenatore romeno, pur non cercando alibi per il risultato, ha puntato il dito sulla reazione emotiva dei suoi giocatori. Chivu è un tecnico che non ama le polemiche sterili, gli allenatori che urlano o i giocatori che litigano con gli avversari. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Napoli Inter, c’è una cosa di ieri che proprio non è andata giù a Chivu: l’indiscrezione

Argomenti simili trattati di recente

? Disastro Mariani, un rigore con tanti dubbi: la moviola di Napoli-Inter - facebook.com Vai su Facebook

LIVE la conferenza stampa di Cristian Chivu in vista di Napoli-Inter ? Guarda qui - X Vai su X

Napoli-Inter 3-1: gol e highlights. Decidono le reti di De Bruyne, McTominay e Anguissa - Decidono le reti di De Bruyne, McTominay e Anguissa ... Secondo sport.sky.it

Napoli-Inter, giallo Gilmour: la polemica sul cartellino, cosa è successo - Ma sono stati attimi nei quali qualcuno ci ha capito poco e i social come al solito si sono scatenati: al minuto 51 di Napoli- Si legge su msn.com

Napoli-Inter 3-1, le pagelle: McTominay (8) è unico, Anguissa (7,5) combatte. Acerbi (4,5), che incubo. Lautaro (5) spreca - 1 l'Inter e torna in vetta alla classifica dopo una settimana molto complessa. Da msn.com