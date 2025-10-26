Napoli-Inter blitz al Maradona | sequestrato garage abusivo auto rimosse dal carro attrezzi e controlli ai camion dei panini
Blitz della Polizia Locale allo Stadio Maradona per la partita Napoli-Inter. Sequestrata una autorimessa abusiva. Auto in sosta selvaggia rimosse dai carro attrezzi. Controlli sui food truck dei panini. 🔗 Leggi su Fanpage.it
