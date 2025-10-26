Napoli-Inter blitz al Maradona | sequestrato garage abusivo auto rimosse dal carro attrezzi e controlli ai camion dei panini

Fanpage.it | 26 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Blitz della Polizia Locale allo Stadio Maradona per la partita Napoli-Inter. Sequestrata una autorimessa abusiva. Auto in sosta selvaggia rimosse dai carro attrezzi. Controlli sui food truck dei panini. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Approfondisci con queste news

napoli inter blitz maradonaNapoli-Inter, blitz al Maradona: sequestrato garage abusivo, auto rimosse dal carro attrezzi e controlli ai camion dei panini - Blitz della Polizia Locale allo Stadio Maradona per la partita Napoli- Come scrive fanpage.it

napoli inter blitz maradonaAl "Maradona" succede di tutto, La Repubblica: "Inter ko, Napoli riparte, lite Conte-Lautaro" - Dopo la brutta sconfitta in Champions League contro il PSV, il Napoli riparte superando 3- Scrive tuttomercatoweb.com

napoli inter blitz maradonaNapoli-Inter, il day after dei nerazzurri dopo la sconfitta del Maradona. Marotta: «Rocchi ha detto “basta rigorini”, valutate voi. Chiarezza una volta per tutte» - Chivu: «Abbiano sprecato troppe energie a litigare con la panchina avversaria nel momento più caldo. Lo riporta milano.corriere.it

Cerca Video su questo argomento: Napoli Inter Blitz Maradona