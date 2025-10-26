Napoli Inter arrivano delle nuove rivelazioni sul rigore concesso contro i nerazzurri! Il reale ruolo dell’assistente

Inter News 24 Napoli Inter, tutti gli aggiornamenti sul rigore concesso da Mariani ai partenopei: cosa ha fatto l’assistente dell’arbitro. Dopo il tanto discusso rigore concesso al Napoli nella sfida contro l’Inter, il giornalista della Rai, Alberto Rimedio, ha fornito chiarimenti importanti durante il post-partita. Secondo Rimedio, l’ assistente dell’arbitro Mariani è stato colui che ha dato l’indicazione per l’assegnazione del rigore, una conferma che getta luce su un dettaglio chiave dell’episodio. Rimedio ha spiegato: «Ti confermo che è stato l’assistente a dare l’indicazione a Mariani. Al di là delle immagini, su questo siamo praticamente certi per informazioni nostre». 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Napoli Inter, arrivano delle nuove rivelazioni sul rigore concesso contro i nerazzurri! Il reale ruolo dell’assistente

