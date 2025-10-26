Napoli in ansia De Bruyne rischia un lungo stop | quando può tornare
Il belga costretto al cambio contro l’Inter: oggi gli esami al bicipite femorale. Conte teme di perderlo fino a fine 2025. Il giorno dopo il successo contro l’Inter, in casa Napoli domina la preoccupazione per le condizioni di Kevin De Bruyne. Il fantasista belga, uscito dolorante nel primo tempo della sfida del Maradona, verrà sottoposto in giornata agli esami strumentali che chiariranno l’entità dell’infortunio. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. 🔗 Leggi su Sportface.it
