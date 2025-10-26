Napoli da sogno | 3-1 all’Inter e vetta solitaria
Una serata da incorniciare. Il Napoli di Antonio Conte travolge l’Inter al “Maradona” con un 3-1 scintillante, giocando una partita di carattere, intensità e qualità.. Gli azzurri hanno dimostrato di essere vivi, un gruppo unito e affamato che vuole tornare grande. La partita. Fin dai primi minuti si è capito che sarebbe stata una battaglia. Il Napoli ha aggredito alto, con un pressing feroce che ha messo in difficoltà l’Inter, costretta a rincorrere il pallone e le idee. Il vantaggio arriva al 33’: Di Lorenzo viene atterrato in area e dal dischetto Kevin De Bruyne non sbaglia. Il “Maradona” esplode in un boato liberatorio, ma la festa dura poco: il fuoriclasse belga, autore di una prestazione sontuosa, è costretto a uscire per un fastidio muscolare. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Spazio Napoli. . Prima Scott, poi Zambo: la radiocronaca da sogno di Francesco Repice sui gol di McTominay e Anguissa che hanno deciso la super sfida del Maradona tra Napoli e Inter #napoliinter #repice #anguissa #mctominay - facebook.com Vai su Facebook
L’Inter frana al Maradona | Il Napoli stende la squadra di Chivu 3-1 - Dopo una weekend da sogno vissuto la scorsa settimana dall'Inter, che ha visto i propri contendenti alle posizioni alte della classifica perdere per strada punti importanti, questa sera, nello scontro ... sportpaper.it scrive
Napoli-Inter 3-1: il rigore che ha fatto infuriare i nerazzurri, pali e gol - gli highlights - Per usufruire del servizio di domande e risposte de ilMedicoRisponde è necessario essere registrati al sito Corriere. Da msn.com
Napoli-Inter 3-1, De Bruyne, McTominay e Anguissa valgono il primo posto - 1 e si riprende il comando della vetta della classifica da solo almeno per una ... Riporta msn.com