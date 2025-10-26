Napoli c’è un secondo infortunio contro l’Inter! Conte perde un’altra pedina fondamentale

Arriva un’altra brutta notizia per Antonio Conte: David Neres dovrebbe saltare l’impegno infrasettimanale con il Lecce a causa di un infortunio rimediato nel secondo tempo di Napoli-Inter. Guai per Conte, anche Neres salta Lecce-Napoli. Anche Neres non ce la fa, a riportare la notizia è il ‘Corriere dello Sport’ poche ore dopo la vittoria del Napoli sull’Inter. Secondo il quotidiano sportivo, il brasiliano non riuscirà a recuperare entro martedì e punterà al rientro per il prossimo weekend. Oltre a De Bruyne, dunque, il tecnico azzurro dovrà rinunciare anche ad un altro giocatore offensivo che ieri ha confezionato l’assist per il gol di Anguissa. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

