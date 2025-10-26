Napoli c’è un secondo infortunio contro l’Inter! Conte perde un’altra pedina fondamentale

Arriva un’altra brutta notizia per Antonio Conte: David Neres dovrebbe saltare l’impegno infrasettimanale con il Lecce a causa di un infortunio rimediato nel secondo tempo di Napoli-Inter. Guai per Conte, anche Neres salta Lecce-Napoli. Anche Neres non ce la fa, a riportare la notizia è il ‘Corriere dello Sport’ poche ore dopo la vittoria del Napoli sull’Inter. Secondo il quotidiano sportivo, il brasiliano non riuscirà a recuperare entro martedì e punterà al rientro per il prossimo weekend. Oltre a De Bruyne, dunque, il tecnico azzurro dovrà rinunciare anche ad un altro giocatore offensivo che ieri ha confezionato l’assist per il gol di Anguissa. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Napoli, c’è un secondo infortunio contro l’Inter! Conte perde un’altra pedina fondamentale

Argomenti simili trattati di recente

Napoli-Inter nel secondo tempo è esplosa Come i bonus per noi fantallenatori ? #NapoliInter #Fantacalcio - facebook.com Vai su Facebook

Con un secondo tempo sontuoso il #Napoli ha battuto il Genoa e vola a quota 15 in classifica. Partita dai due volti. Il primo tempo ha visto gli azzurri dominare sotto il profilo del possesso palla ma rendersi pericolosi solo in un paio di circostanze, oltre che sotto - X Vai su X

Napoli, emergenza infortuni: Meret, Hojlund, Rrahmani e Lobotka out con l'Inter. Condizioni e tempi di recupero - Allo stop di Hojlund, che non recupererà neanche per la sfida di sabato 25 ottobre contro i nerazzurri, si è ... Come scrive msn.com

Napoli, infortunio Meret: frattura del secondo metatarso del piede destro - Nel comunicato si legge: "Nel corso della seduta mattutina Alex Meret ha riportato un infortunio. Segnala sport.sky.it

Napoli, infortunio Meret: cosa si è fatto e quando torna, le ultime - Inter, big match dell'ottava giornata di Serie A in programma sabato 25 ottobre alle 18 allo Stadio Diego Armando Maradona, con i pali affidati ... Scrive msn.com