Napoli capolista coi cerotti | da Lobotka a De Bruyne tutti gli infortunati di Conte

Gazzetta.it | 26 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La vittoria contro l'Inter vale il primato in classifica per i partenopei, che però sono decimati dagli infortuni in tutti i reparti: i tempi di recupero, giocatore per giocatore. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

napoli capolista coi cerotti da lobotka a de bruyne tutti gli infortunati di conte

© Gazzetta.it - Napoli capolista coi cerotti: da Lobotka a De Bruyne, tutti gli infortunati di Conte

Scopri altri approfondimenti

napoli capolista cerotti lobotkaNapoli capolista coi cerotti: da Lobotka a De Bruyne, tutti gli infortunati di Conte - La vittoria contro l'Inter vale il primato in classifica per i partenopei, che però sono decimati dagli infortuni in tutti i reparti: i tempi di recupero, giocatore per giocatore ... Scrive msn.com

napoli capolista cerotti lobotkaNapoli, quando tornano Rrahmani e Lobotka: svelata la data del rientro - Infortunio Rrahmani e Lobotka – Un periodo complicato per il Napoli, attuale capolista della Serie A assieme alla Roma, riguardo il capitolo infortuni. Come scrive fantamaster.it

Napoli, infortunio per Lobotka - In particolare sul fronte infortuni: durante il match contro la squadra di Vieira, si sono fermati per ... adnkronos.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Napoli Capolista Cerotti Lobotka