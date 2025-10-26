Napoli capolista coi cerotti | da Lobotka a De Bruyne tutti gli infortunati di Conte
La vittoria contro l'Inter vale il primato in classifica per i partenopei, che però sono decimati dagli infortuni in tutti i reparti: i tempi di recupero, giocatore per giocatore. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Scopri altri approfondimenti
$Juorno $regionalicampania $RiccardoGuarino capolista di $NoiModerati a $Napoli - X Vai su X
Il Napoli si riprende la testa della classifica: De Bruyne segna e si fa male, McTominay torna a brillare, Anguissa chiude il conto. L’Inter di Chivu perde e scivola a -3 dalla capolista Vai su Facebook
Napoli capolista coi cerotti: da Lobotka a De Bruyne, tutti gli infortunati di Conte - La vittoria contro l'Inter vale il primato in classifica per i partenopei, che però sono decimati dagli infortuni in tutti i reparti: i tempi di recupero, giocatore per giocatore ... Scrive msn.com
Napoli, quando tornano Rrahmani e Lobotka: svelata la data del rientro - Infortunio Rrahmani e Lobotka – Un periodo complicato per il Napoli, attuale capolista della Serie A assieme alla Roma, riguardo il capitolo infortuni. Come scrive fantamaster.it
Napoli, infortunio per Lobotka - In particolare sul fronte infortuni: durante il match contro la squadra di Vieira, si sono fermati per ... adnkronos.com scrive