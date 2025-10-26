Napoli Basketball vince davanti a Rizzetta | battuta Reggio Emilia

Super Mitrou-Long trascina il Napoli Basketball contro Reggio Emilia: gli azzurri vincono sotto gli occhi di Rizzetta 95-87 Primo quarto I primi due punti del match sono di Caruso, che poi regala anche una bella stoppata per il pubblico. Napoli tira ad altissime percentuali da tre, anche grazie ad un ottimo Flagg da 9 punti nel primo quarto. Reggio però reagisce tiro su tiro. Bene Caupain e Barford. Altissima intensità, gli azzurri restano attaccati alla squadra di Priftis, che concede poco o nulla nel pitturato. 16-20 Secondo quarto Flagg on fire, scalda il palazzetto con una schiacciata in contropiede e una tripla senza ritmo, che costringe coach Priftis a chiamare il timeout. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

