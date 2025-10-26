Napoli aggredisce i carabinieri dopo il fermo del figlio minorenne | denunciato 51enne

Il giovane, 17 anni, era alla guida di uno scooter senza patente né assicurazione. Il padre si è scagliato contro i militari anziché rimproverare il figlio.. Napoli, il fermo del 17enne senza patente. Sono quasi le 21 quando i carabinieri della stazione di Poggioreale fermano un 17enne in sella a un Honda 150 cc. Il ragazzo viene sorpreso a percorrere le strade del quartiere orientale di Napoli senza aver mai conseguito la patente, e il mezzo risulta sprovvisto di assicurazione. Accompagnato in caserma perché minorenne, i militari contattano il padre per la notifica delle violazioni. A diffondendere la notizia una comunicazione del Comando Provinciale Carabinieri di Napoli. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

