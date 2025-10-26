Napoli 17enne fermato senza patente | il padre insulta i carabinieri e viene denunciato

Il ragazzo guidava uno scooter senza patente né assicurazione. In caserma il 51enne, invece di rimproverarlo, ha aggredito verbalmente i militari arrivando a brandire una penna come fosse un’arma. Un controllo di routine si è trasformato in una scena surreale a Napoli. I carabinieri della compagnia di Poggioreale hanno fermato un 17enne sorpreso alla guida . 🔗 Leggi su 2anews.it © 2anews.it - Napoli, 17enne fermato senza patente: il padre insulta i carabinieri e viene denunciato

