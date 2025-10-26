Nancy Brilli e il dramma della madre morta quando aveva 10 anni | le parole toccanti dell’attrice

Nancy Brilli si racconta senza filtri: la perdita della madre quando aveva appena dieci anni, la maternità vissuta come un miracolo e il sostegno del figlio Francesco durante Ballando con le Stelle. Un’intervista intensa e piena di emozione. Ecco tutti i dettagli! Leggi anche: Nancy Brilli e la tragica malattia che l’ha colpita: otto operazioni, ecco come sta oggi Un racconto commovente, quello di Nancy Brilli, ospite di Francesca Fialdini nel programma di Rai Uno Da noi. a ruota libera. L’attrice romana, oggi tra le protagoniste di «Ballando con le stelle», ha condiviso alcuni capitoli dolorosi e profondi della sua vita: la morte prematura della madre, avvenuta quando aveva solo dieci anni, e la difficoltà di conservare un ricordo nitido di lei. 🔗 Leggi su Donnapop.it © Donnapop.it - Nancy Brilli e il dramma della madre morta quando aveva 10 anni: le parole toccanti dell’attrice

