musetti cede a zverev niente derby azzurro con sinner

E voi, per chi avreste fatto il tifo? La domanda resta nell'aria, perché (purtroppo) la finale tutta italiana non ci sarà. Lorenzo Musetti ha ricamato tennis anche contro Zverev, ma alla fine sarà il tedesco l'avversario di (indovinate chi?) Jannik Sinner nella partita che assegnerà l'Atp 500 di Vienna. Peccato, è finita 6-4, 7-5, e comunque Musetti si consola facendo un passo avanti, forse decisivo, verso le Finals di Torino. Quindi, anche se c'è gente in giro che sostiene di aver abbandonato il tifo per il numero due del mondo, alla fine sarà sempre lui ebbene sì a far sognare di nuovo l'Italia. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

