Musetti cede a Zverev niente derby azzurro con Sinner
E voi, per chi avreste fatto il tifo? La domanda resta nell'aria, perché (purtroppo) la finale tutta italiana non ci sarà. Lorenzo Musetti ha ricamato tennis anche contro Zverev, ma alla fine sarà il tedesco l'avversario di (indovinate chi?) Jannik Sinner nella partita che assegnerà l'Atp 500 di Vienna. Peccato, è finita 6-4, 7-5, e comunque Musetti si consola facendo un passo avanti, forse decisivo, verso le Finals di Torino. Quindi, anche se c'è gente in giro che sostiene di aver abbandonato il tifo per il numero due del mondo, alla fine sarà sempre lui ebbene sì a far sognare di nuovo l'Italia. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Argomenti simili trattati di recente
L'australiano cede in due set. È la 31° finale Atp per l'altoatesino. Sfida Musetti-Zverev nella seconda semifinale - facebook.com Vai su Facebook
Atp Vienna 2025, Musetti ko con Zverev: il tedesco in finale con Sinner Il carrarino cede in due set 6-4 7-5 al numero 3 del mondo: sfuma il derby - X Vai su X
Musetti cede a Zverev, niente derby azzurro con Sinner - La domanda resta nell'aria, perché (purtroppo) la finale tutta italiana non ci sarà. Si legge su msn.com
Diretta/ Musetti Zverev (risultato finale 0-2): azzurro ko, Sasha si prende la finale! (Atp Vienna 2025) - Diretta Musetti Zverev semifinale Atp Vienna 2025 streaming video tv: incrocio intrigante per il carrarese, che va a caccia di un'altra finale. Scrive ilsussidiario.net
Zverev-Musetti 6-4, 7-5 all'Atp Vienna: niente derby italiano in finale - 3, con le ultime due vittorie arrivare proprio su Zverev, in particolare quando il tedesco era numero 3 al mondo nei quarti di finale di Vienna lo scorso anno ... Da sport.sky.it