Museo di storia della fotografia In duecento al taglio del nastro
Oltre duecento persone provenienti da vari centri, per lo più del maceratese e dell’anconetano, hanno partecipato ieri pomeriggio all’inaugurazione del Museo di storia della fotografia, accanto alla sede della Fondazione Il Vallato in via Merloni 17. A presiedere al taglio del nastro il sindaco Denis Cingolani con l’assessore Barbara Cacciolari, l’ideatore del museo Fabrizio Massari, il presidente dell’associazione che lo gestisce "Bottega Immagini", Simone Bomprezzi, l’imprenditore Giovanni Ciccolini e il presidente della Fondazione Il Vallato Antonio Roversi. Come spiegato da Bomprezzi, "lo spazio allestito sarà qualcosa di più di un museo con dagherrotipi e macchine fotografiche dal 1840 ad oggi, ma, anche grazie alla camera oscura presente, sarà un luogo dedicato a creatività e formazione, rivolto ai più giovani". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
