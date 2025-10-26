Muore in casa la trovano dopo un anno L’ultimo messaggio a ChatGpt | Aiutami
(Adnkronos) – A 23 anni muore da sola in casa, nessuno se ne accorge per un anno. Prima di morire, chiede aiuto a ChatGpt. E’ la drammatica vicenda con protagonista la 23enne Charlotte Leader, trovata morta nella sua casa di Bolton, in Inghilterra, a luglio. Il decesso, come riferiscono i media britannici, sarebbe avvenuto ad . 🔗 Leggi su Ildifforme.it
