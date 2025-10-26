Muore dopo 3 settimane di agonia l’anziana accoltellata al volto dal figlio in Sardegna

26 ott 2025

Lo scorso 5 ottobre la donna, 83 anni, era stata accoltellata al volto dal figlio, 63 anni, al culmine di una discussione. 🔗 Leggi su Fanpage.it

