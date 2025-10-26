Muore a vent’anni in un incidente il papà | Beatrice era una ragazza splendida

Roma, 26 ottobre 2025- “Io sono andato a cena al ristorante vicino casa con mia moglie Teresa. Verso le 21 ho scritto a Beatrice, ma non mi ha risposto. Lei generalmente era sempre connessa, così ho iniziato a preoccuparmi”. Così, in un’intervista a ‘la Repubblica’, Andrea Bellucci, papà di Beatrice, la ragazza 20enne morta nell’incidente in via Cristoforo Colombo, a Roma, ricostruendo i momenti in cui ha scoperto cosa era accadut o. Sapendo che la figlia era un’uscita con un’amica, racconta di aver chiamato la madre di quest’ultima che “aveva il cellulare sincronizzato con il gps” e “ha visto, dalla posizione, che era ferma da ore in piazza dei Navigatori. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

