Multa a Report Garante privacy | Non si contesti indipendenza delle decisioni
(Adnkronos) – "Il Garante per la protezione dei dati personali, in relazione alle ultime notizie di stampa, ribadisce la piena indipendenza di giudizio e la libertà di determinazione dei suoi componenti". Lo sottolinea lo stesso Garante sul caso Report dopo le notizie riportate da diversi quotidiani secondo cui mercoledì 22 ottobre, il giorno prima che . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
