Muharemovic l’assenza per infortunio dell’ex Juve in Sassuolo Roma ha indispettito Carnevali | Sono molto alterato! Parole chiare dell’ad neroverde

26 ott 2025

Muharemovic, l’amministratore delegato del Sassuolo Giovanni Carnevali ha parlato così del suo infortunio prima del match con la Roma. Le parole. Un’assenza che ha pesato, una frustrazione che non si nasconde. Prima della sfida casalinga contro la Roma – terminata 1-0 per i giallorossi con gol di Dybala – l’Amministratore Delegato del Sassuolo, Giovanni Carnevali, ha espresso tutto il suo rammarico per l’infortunio occorso a Tarik Muharemovic, uno dei suoi giocatori chiave, durante gli impegni con la Nazionale. Un problema che lo ha costretto a saltare il big match e che ha scatenato lo sfogo del dirigente neroverde. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

