Moviola Napoli Inter la Gazzetta dura con Mariani | il rigore su Di Lorenzo un abbaglio con l’assistente Bindoni arbitra in differita
Inter News 24 Moviola Napoli Inter, la Gazzetta dura con Mariani: il rigore su Di Lorenzo un abbaglio, con l’assistente arbitra in differita. L’analisi. Il giorno dopo la sconfitta dell’Inter al Maradona, l’analisi de La Gazzetta dello Sport sulla direzione arbitrale di Maurizio Mariani è durissima: voto 4 e bocciatura senza appello per il fischietto di Aprilia. La sua gestione del big match contro il Napoli è considerata gravemente insufficiente, macchiata da errori evidenti sugli episodi chiave che hanno pesato sull’esito finale. Rigore Napoli: “Abbaglio” suggerito dall’assistente. Il primo, grande “abbaglio”, secondo la rosea, è il calcio di rigore concesso al Napoli nel primo tempo. 🔗 Leggi su Internews24.com
