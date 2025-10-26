Moviola Napoli Inter Calvarese | Sbagliano Mariani e il Var sul rigore Rocchi si era preso un rischio
Inter News 24 Moviola Napoli Inter, l’ex arbitro Gianpaolo Calvarese si esprime sugli episodi della gara del Maradona e sul rigore assegnato su Di Lorenzo. L’ex arbitro Gianpaolo Calvarese, sulle colonne di Tuttosport, ha analizzato la discussa direzione di Maurizio Mariani in Napoli-Inter. Secondo Calvarese, il rigore concesso ai partenopei per il contatto Di Lorenzo-Mkhitaryan non era falloso, con l’azzurro che cerca l’impatto. L’errore nasce dalla segnalazione “anomala” dell’assistente Bindoni, che induce Mariani (inizialmente corretto) a fischiare. Grave anche il mancato intervento del VAR Marini. 🔗 Leggi su Internews24.com
