Movimento cristiano | In laguna è necessario un dormitorio pubblico
ORBETELLO "Serve un progetto comune per un centro di accoglienza e assistenza nel comprensorio". I recenti fatti di cronaca verificatisi nel centro storico di Orbetello, ampiamente riportati dalla stampa, ripropongono con urgenza la necessità che, a livello comprensoriale, le amministrazioni comunali si impegnino a elaborare — in sinergia — un progetto condiviso di intervento sociale. Lo sostiene la segreteria di zona del Movimento Cristiano Lavoratori (Mcl), che sottolinea come sia ormai indispensabile individuare soluzioni concrete e coordinate. "Occorre — si legge nella nota del Mcl — individuare un immobile non utilizzato, tra i molti presenti nel comprensorio della Costa d’Argento, delle Colline del Fiora e dell’Albegna, da recuperare e destinare alla realizzazione di un centro di accoglienza e ricovero per persone in grave difficoltà relazionale ed economica, spesso costrette a vivere all’aperto". 🔗 Leggi su Lanazione.it
