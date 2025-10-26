Movielife Film Festival | vince A Better Half di Marco Calvani con Marisa Tomei e Chris Stack
La giuria del MovieLife Film Festival ha decretato i vincitori della prima edizione. Per il miglior cortometraggio ottiene il premio A Better Half di Marco Calvani, con Marisa Tomei (premio Oscar per Mio cugino Vincenzo): la trama racconta di due fratelli che giungono a un teso confronto in un. 🔗 Leggi su Ternitoday.it
? Continua il voto per i cortometraggi finalisti del Movielife Film Festival. Ecco il link per votare: mauxa.com/movielifefesti… Si potrà votare anche durante la proiezione dei cortometraggi in sala, il 25 ottobre dalle ore 9.30 alla BCT - Biblioteca Comunale di - X Vai su X
Terni, inizia domani il Movielife Film Festival https://www.newtuscia.it/2025/10/16/terni-inizia-domani-il-movielife-film-festival/ Terni nostra! - facebook.com Vai su Facebook
Terni, inizia domani il Movielife Film Festival - NewTuscia – TERNI – Entra nel vivo domani 17 ottobre la prima edizione del MovieLife Film Festival, una nuova rassegna dedicata al cinema, all’arte e alla formazione, ospitata tra il BAC – Borgo Arti ... Come scrive newtuscia.it