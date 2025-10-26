movida sanguinosa a palermo 35enne ferito nel centro storico

Un uomo di 35 anni è stato ferito la notte scorsa, intorno alle 3, nella zona di via Chiavettieri, nel centro storico di Palermo e cuore della movida del capoluogo siciliano, in una delle tre zone rosse istituite dopo l’uccisione con un colpo di pistola alla testa, del 21enne Paolo Taormina, la notte tra l’11 e il 12 ottobre, a ridosso de Teatro Massimo. Il 35enne, colpito alla gola e a un braccio,. 🔗 Leggi su Feedpress.me

