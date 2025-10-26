Movida sanguinosa a Palermo 35enne ferito nel centro storico
Un uomo di 35 anni è stato ferito la notte scorsa, intorno alle 3, nella zona di via Chiavettieri, nel centro storico di Palermo e cuore della movida del capoluogo siciliano, in una delle tre zone rosse istituite dopo l’uccisione con un colpo di pistola alla testa, del 21enne Paolo Taormina, la notte tra l’11 e il 12 ottobre, a ridosso de Teatro Massimo. Il 35enne, colpito alla gola e a un braccio,. 🔗 Leggi su Feedpress.me
Le statistiche sono bugiarde e non raccontano la Palermo nera di oggi. Né quella verso il basso e né quella verso l'alto, la sanguinosa movida e la mafia silenziosa, la paura che insegue tutti per le strade (che prima d'ora non c'era mai stata) e la paura di un p
Movida sanguinosa a Palermo, 35enne ferito nel centro storico - Un uomo di 35 anni è stato ferito la notte scorsa, intorno alle 3, nella zona di via Chiavettieri, nel centro storico di Palermo e cuore della movida del ...
Palermo, ventunenne ucciso nel cuore della movida: «Stava sedando una rissa». Fermato un ragazzo, che confessa: «Aveva importunato la mia fidanzata» - Nel quartiere del centro storico che di notte si riempie di musica e turisti, davanti ai tavolini del pub di famiglia, la movida si è trasformata in tragedia a Palermo.